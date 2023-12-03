Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 14-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Брайтоном, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

ЧЕЛСІ — БРАЙТОН

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Здавалося, що перед міжнародною паузою лондонський Челсі почав набирати непогану форму, а вражаюча гра проти Арсенала та Манчестер Сіті, матчі з якими завершилися внічию, залишали вельми обґрунтовні причини сподіватися, що у подальному команду Маурісіо Почеттіно очікує лише прогрес та підняття вверх по турнірній таблиці АПЛ.

Втім, травми у таборі "синіх" продовжуть бути помітною складовою, чому процес побудови "нового Челсі" руками Почеттіно проходить не так швидко, як хтось міг сподіватися. В останньому поєдинку лондонці розгромно поступилися Ньюкаслу, який переживає навіть ще більші кадрові втрати, ніж Челсі. Не будемо робити поспішних висновків лише по тому поєдинку з "сороками", але стабільністю Челсі поки що порадувати своїх фанатів не здатний — це може бути або феєричний перформанс, або тотальний провал.

Брайтон дуже добре знайомий із цілою низкою кадрів, як були продані в Челсі за шалені гроші, тому ці клуби доволі безпосередньо пов'язані між собою через трансфери на Стемфорд Брідж. Але чи став Брайтон на рівень гірше через ці продажі? Звісно, що ні. "Чайки" йдуть навіть вище Челсі в турнірній таблиці, але провали команди Роберто Де Дзербі, які інколи трапляються, пов'язані з першим досвідом клубу виступів у єврокубках — фізично не завжди вистачає.

У Брайтона зараз також є помітні втрати виконавців, яких сміливо можна називати ключовими, але це не завадило "чайкам" вийти до плей-оф Ліги Європи та продовжувати знаходитися в боротьбі за єврокубкову зону в АПЛ. Так, звісно, Брайтону також часом не вистачає стабільності, але матчі команди рідко бувають нудними. Очікуємо відкритий футбол від обох клубів та результативне протистояння.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Дісасі, Бадьяшиль, Тіаго Сілва, Колвілл —Енцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Ніко Джексон

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Ігор, Гросс — Балеба, Гілмор — Адінгра, Жуан Педро, Мітома — Фергюсон

Не зіграють: Фофана, Чілвелл, Чуквуемека, Чалоба, Нкунку, Лавія, Кукурелья, Джеймс — Фаті, Вебстер, Марч, Енсісо, Велбек, Лемпті, Еступіньян, Дауд, Данк

Під питанням: Гюсто — ...

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