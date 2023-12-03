Англія

МЮ провів слабкий матч.

У рамках 14-го туру АПЛ, Ньюкасл вдома переграв Манчестер Юнайтед (1:0). Центральний захисник "манкуніанців" Гаррі Магвайр дав коментар стосовно гри на Сент-Джеймс Парк. Його слова наводить BBC.

"Важкий тиждень. Три гостьові матчі за шість днів. Щиро кажучи, у першому таймі ми й виглядали, як команда, яка проводить третій гостьовий матч за шість днів. Нам не вистачало темпу та інтенсивності у грі. Суперник був набагато кращий за нас. Ми додали по ходу матчу, але в результаті цього виявилося замало.

Ми чинили тиск, могли забити, врешті решт один гол скасували. Юнайтед створив недостатньо моментів та недостатньо гостро загрожував воротам суперника", — сказав захисник МЮ.