Англія

Невтішна статистика для нідерландця та його команди.

Напередодні, Манчестер Юнайтед програв на виїзді Ньюкаслу (0:1), продовживши серію невдалих результатів із лідерами АПЛ у гостях.

Як зазначає Opta, за півтора сезони під керівництвом нідерландського фахівця "червоні дияволи" жодного разу не вигравали на полі команд, що йдуть перед початком туру в першій вісімці АПЛ.

Востаннє МЮ перемагав когось з топ-8 у гостях в жовтні 2021 року. Тоді на чолі Оле-Гуннара Сульшера "манкуніанці" обіграли Тоттенгем (3:0). З того часу – десять поразок та три нічиї.