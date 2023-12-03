Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди над Фулгемом.

"Здається, я ніколи не бачив гри з такою кількістю красивих голів. Але через власну дурнуватість ми мало не програли. У першому таймі, коли ми дарували голи, гра в обороні була жахлива.

Ми кілька разів змінювали ігрову систему. Були напружені моменти і слід віддати належне Фулгему за хорошу задумку.

Коли ми збивалися, вони одразу створювали нам проблеми", — наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Фулгем.