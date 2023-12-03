Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 грудня 2023 року, 18:30.
Манчестер Сіті - Тоттенгем, getty images
03 грудня 2023, 20:57
Манчестер Сіті в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Тоттенгем.
В результативному поєдинку команди забили шість голів, однако переможця виявити не зуміли.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Тоттенгем 3:3
Голи: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Гріліш, 81 — Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевські, 90
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол (Аке, 87) — Родрі, Аканджі — Сілва, Фоден (Льюїс, 73), Альварес (Ковачич, 87), Доку (Гріліш, 52) — Голанд
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 87), Ло Чельсо (Скіпп, 79) — Джонсон (Донлі, 90+6), Кулушевські, Хіль (Гейб'єрг, 46) — Сон
Попередження: Родрі, Гвардіол, Голанд — Удоджі, Поро, Кулушевські, Емерсон.