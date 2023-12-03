Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 грудня 2023 року, 16:00.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зіграв у результативну нічию з Астон Віллою.

Команді Андоні Іраолу, за яку виступає український центральний захисник Ілля Забарний, майже вдалося здолати одного з претендентів на єврокубки, але в заключні хвилині гол Оллі Воткінса врятував "левів" від поразки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Астон Вілла в 14 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут — Астон Вілла 2:2

Голи: Семеньйо, 10, Соланке, 52 — Бейлі, 20, Воткінс, 90

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез (Мефам, 83) — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 71), Клюйверт (Біллінг, 70), Таверньє (Уаттара, 90+3) — Соланке

Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 74), Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 74) — Луїс, Бейлі (Діабі, 74), Тілеманс, Макгінн (Дуран, 65) — Дзаніоло (Ремзі, 46), Воткінс

Попередження: Клюйверт, 12, Семеньйо, 17, Сенесі, 45+4, Крісті, 54 — Торрес, 30, Дзаніоло, 43, Дуран, 84