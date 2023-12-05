Англія

У іспанського захисника виникли дисциплінарні проблеми.

Захисник Вулвергемптона Хонні не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це розповів головний тренер "вовків" Гарі О'Ніл.

За словами наставника, 29-річного іспанця було відсторонено від першої команди через якийсь інцидент під час тренувального процесу. Подробиці не розкриваються.

"Хонні не буде в команді. Минулого тижня стався інцидент на тренуванні. Якщо – або коли він знову буде доступний, ми повідомимо. Наразі він не буде доступний для наступних ігор. Я не хочу вдаватися в подробиці. Багато чого трапляється на тренувальних полях. Наразі він не тренується з нами. Ми повідомимо вам, коли він повернеться. Зараз мені більше нічого вам сказати", — наводить слова О'Ніла Daily Mail.

Чинний контракт футболіста з клубом АПЛ розрахований до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Хонні провів три матчі, з яких один в АПЛ, де відіграв на полі лише чотири хвилини.