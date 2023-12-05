Англія

Клуб може відпустити футболіста.

Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Едді Нкетії зимою - повідомляє ресурс Football Transfers.

Форвард не отримує достатньо ігрового часу, тому лондонський клуб може задуматися про його оренду або продаж.

Едді вихованець Арсеналу та перебуває у його структурі декілька років, якщо не рахувати оренду до Лідса у 2020 році.

Цього сезону він провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив вісім результативних дій.