Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Едді Нкетії зимою - повідомляє ресурс Football Transfers

Форвард не отримує достатньо ігрового часу, тому лондонський клуб може задуматися про його оренду або продаж. 

Едді вихованець Арсеналу та перебуває у його структурі декілька років, якщо не рахувати оренду до Лідса у 2020 році. 

Цього сезону він провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив вісім результативних дій. 