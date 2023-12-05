Клуб може відпустити футболіста.
Едді Нкетіа - Getty Images
05 грудня 2023, 16:34
Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Едді Нкетії зимою - повідомляє ресурс Football Transfers.
Форвард не отримує достатньо ігрового часу, тому лондонський клуб може задуматися про його оренду або продаж.
Едді вихованець Арсеналу та перебуває у його структурі декілька років, якщо не рахувати оренду до Лідса у 2020 році.
Цього сезону він провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив вісім результативних дій.