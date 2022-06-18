Англійський форвард пов'язав своє майбутнє із командою Мікеля Артети.
Едді Нкетіа, arsenal.com
18 червня 2022, 15:21
Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм нападником Едді Нкетіа.
Минула угода 23-річного англійця закінчувалося влітку цього року, і, незважаючи на отримані пропозиції з АПЛ та Бундесліги, він вирішив залишитися на Емірейтс.
Терміни та деталі нової угоди між Арсеналом та Нкетіа не уточнюються, крім того, що гравець підписав новий "довгостроковий контракт".
Слід зазначити, що у новому сезоні Едді Нкетіа замість 30-го гратиме під 14-м номером, який став культовим для Арсеналу через період виступів під ним Тьєррі Анрі.
Минулого сезону анлійський форвард провів у футболці "канонірів" 28 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 1 асист. Раніше повідомлялося, що його новий контракт буде розрахований до літа 2027 року.