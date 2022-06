Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм нападником Едді Нкетіа.

Минула угода 23-річного англійця закінчувалося влітку цього року, і, незважаючи на отримані пропозиції з АПЛ та Бундесліги, він вирішив залишитися на Емірейтс.

Терміни та деталі нової угоди між Арсеналом та Нкетіа не уточнюються, крім того, що гравець підписав новий "довгостроковий контракт".

Слід зазначити, що у новому сезоні Едді Нкетіа замість 30-го гратиме під 14-м номером, який став культовим для Арсеналу через період виступів під ним Тьєррі Анрі.

Ready for a new chapter 🤝



From joining us aged 14, to wearing No. 14 ❤️ pic.twitter.com/CGqMUkVnv0