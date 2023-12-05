Англія

Гравець може обійтися "шпорам" у понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Лівий вінгер Ювентуса Семюель Ілінг-Жуніор опинився у сфері інтересів Тоттенгема, повідомляє видання Evening Standard.

Туринці хотіли б отримати за 20-річного англійця не менше 15,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Його контракт з Ювентусом розрахований до кінця червня 2025 року.

Саме "шпори" лідирують у перегонах за підписання Ілінг-Жуніора. Проте, він розглядається лише як потенційний новачок, оскільки пріоритетом лондонців є оформлення трансферу центрального захисника. Зокрема, Тоттенгем приєднався до боротьби за Тодібо.

У цьому сезоні англійський вінгер взяв участь лише у 4 матчах Ювентуса у всіх турнірах, відзначившись асистом.