Наставник дав свій коментар.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 17:55
У рамках п'ятнадцятого туру АПЛ Челсі зіграє на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Коментар до майбутньої гри дав наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.
"Думаю, ми з Манчестер Юнайтед знаходимося на однаковому рівні, але у різних ситуаціях.
Протистояння буде непростим, тому що їм потрібно перемогти, а ми хочемо зберегти набраний темп і піднятися вище у таблиці. Для нас важливо змінити ситуацію.
Про тен Гага:
"Фантастичний тренер. Коли я працював у Тоттенгемі, ми грали у півфіналі Ліги чемпіонів проти Аякса.
Думаю, буде приємно зустрітися з ним через чотири роки, тому що після півфіналу ми більше не бачилися", — наводить слова Почеттіно Football London.
Матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться 6 грудня о 22:15.