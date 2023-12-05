Англія

Наставник дав свій коментар.

У рамках п'ятнадцятого туру АПЛ Челсі зіграє на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Коментар до майбутньої гри дав наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Думаю, ми з Манчестер Юнайтед знаходимося на однаковому рівні, але у різних ситуаціях.

Протистояння буде непростим, тому що їм потрібно перемогти, а ми хочемо зберегти набраний темп і піднятися вище у таблиці. Для нас важливо змінити ситуацію.

Про тен Гага:

"Фантастичний тренер. Коли я працював у Тоттенгемі, ми грали у півфіналі Ліги чемпіонів проти Аякса.

Думаю, буде приємно зустрітися з ним через чотири роки, тому що після півфіналу ми більше не бачилися", — наводить слова Почеттіно Football London.

Матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться 6 грудня о 22:15.