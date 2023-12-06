Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 15-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 22:15. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед продовжує фігурувати в пресі більше у якихось навколофутбольних новинах, які шкодять іміджу клубу, ніж є об'єктом похвальних відгуків щодо гри чи результатів. Низка журналістів напередодні матчу з Челсі написали про те, що Ерік тен Гаг "втрачає роздягальню та довіру гравців". Цих самих журналістів у результаті клуб не допустив на передматчеву пресконференцію.

У минулому поєдинку "червоні дияволи" зазнали мінімальної поразки від Ньюкасла, який підходив до зустрічі з манкуніанцями з серйозними кадровими втратами та з вкрай непростим календарем після впевненої перемоги над Челсі та гостьовою нічиєю з ПСЖ. Зараз від Манчестер Юнайтед мимоволі продовжуєш чекати лише гіршого – вже досить багато минуло часу після початку кризи, і перемоги над Лутоном та Евертоном не є серйозними аргументами на користь того, що ось-ось МЮ прорве.

А ось поєдинки лондонського Челсі останнім часом нудними не бувають уж точно. Команда Маурісіо Почеттіно може несподівано поступитися Ньюкаслу з рахунком 1:4, а може з аналогічним рахунком розгромити Тоттенгем, відібрати очки у Арсеналу та Манчестер Сіті, а також зберегти переможний результат проти Брайтона, граючи при цьому весь тайм у меншості.

На тлі Манчестер Юнайтед команда Маурісіо Почеттіно зараз точно виглядає більш цікаво, ідейно і перспективно. Єдине – "сині" не можуть похвалитися стабільністю, а їхні шоуматчі не завжди приносять до активу команди три очки. Через це Челсі продовжує перебувати лише в середині турнірної таблиці.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,48, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Шоу, Далот — Мейну, Мактоміней — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Челсі: Санчес — Дісасі, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Енцо — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Ніко Джейсон

Не зіграють: Лісандро, Маласія, Діалло, Каземіро, Еріксен, Маунт, Еванс, Санчо — Фофана, Чілвелл, Чуквуемека, Чалоба, Нкунку, Лавія, Галлагер

Під питанням: ... — Гюсто

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА