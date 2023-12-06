Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 грудня 2023 року, 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал влаштував видовищний двобій на полі Лутон Таун.

Команда Мікеля Артети обмінялась голами з суперниками посеред першого тайму, але потім усе одно змогла дотиснути їх перед відходом на перерву.

Проте вже на початку другої половини гри "каноніри" отримали у власні ворота одразу два швидких точних пострілі, тому гол Кая Гаверца вже був покликаний рятувати становище.

Тонкий баланс проіснував аж до завершення протистояння, але фінальний штурм гостей усе-таки виявився вдалим.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лутон Таун — Арсенал у 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Лутон Таун — Арсенал 3:4

Голи: Ошо (25), Адебайо (50), Барклі (57) — Мартінеллі (20), Жезус (45), Гаверц (60), Райс (90+7)

Лутон Таун: Камінські — Менґі, Ошо, Белл — Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Барклі, Дауті (Джайлз, 88) — Браун (Чонґ, 62), Таунсенд (Оґбене, 62) — Адебайо (Морріс, 62).

Арсенал: Рая — Уайт, Саліба, Ґабріел, Ківіор (Зінченко, 65) — Едеґор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі (Троссар, 65).

Попередження: Браун (33), Барклі (44) — Жезус (45+1).