"Сині" хочуть підписати Джонатана Та.
Джонатан Та, getty images
06 грудня 2023, 20:20
Центральний захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
У контракті 27-річного німецького центрбека, який спливає влітку 2025 року, є клаусула.
Відзначається, що Челсі бачить в Та потенційну заміну для 39-річного Тіаго Сілви.
У поточному сезоні Джонатан Та провів 18 поєдинків, в яких він забив чотири голи та віддав чотири асисти.