Англія

"Сині" хочуть підписати Джонатана Та.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

У контракті 27-річного німецького центрбека, який спливає влітку 2025 року, є клаусула.

Відзначається, що Челсі бачить в Та потенційну заміну для 39-річного Тіаго Сілви.

У поточному сезоні Джонатан Та провів 18 поєдинків, в яких він забив чотири голи та віддав чотири асисти.