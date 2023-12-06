Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Михайло Мудрик, getty images
06 грудня 2023, 21:31
Манчестер Юнайтед прийме Челсі на своєму полі в рамках поєдинку 15 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії.
Український вінгер Михайло Мудрик зіграє з перших хвилин протистояння.
Ерік Тен Гаг, своєю чергою, вирішив залишити в запасі Маркуса Рашфорда та Антоні Марсьяля, тоді як Рафаель Варан взагалі опинився поза заявкою.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Амрабат, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Запасні: Баїндир, Регілон, Ван-Біссака, Еванс, Пеллістрі, ван де Бек, Мейну, Рашфорд, Марсьяль
Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Джексон
Запасні: Петрович, Джеймс, Маатсен, Гілкріст, Бадьяшиль, Матос, Броя, Вашингтон
Нагадаємо, що початок матчу Манчестер Юнайтед Челсі заплановано на 22:15. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.