Українець віддав пас на Кола Палмера, після чого той обробив м'яч та зрівняв рахунок.
Фото: Getty Images
06 грудня 2023, 23:03
У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Манчестер Юнайтед.
За мінімальної переваги в рахунку на користь "червоних дияволів" команді Маурісіо Почеттіно вдалося повернули паритет на табло на 45-ій хвилині.
Українець Михайло Мудрик віддав передачу на Кола Палмера, після чого той кількома дотиками обробив м'яч та точно поцілив у ворота Андре Онана.
Для 22-річного вінгера це стало четвертою результативною дією у 13 проведених матчах цього сезону АПЛ. Раніше він забив два голи та віддав один асист.