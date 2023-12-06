Англія

Українець віддав пас на Кола Палмера, після чого той обробив м'яч та зрівняв рахунок.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Манчестер Юнайтед.

За мінімальної переваги в рахунку на користь "червоних дияволів" команді Маурісіо Почеттіно вдалося повернули паритет на табло на 45-ій хвилині.

Українець Михайло Мудрик віддав передачу на Кола Палмера, після чого той кількома дотиками обробив м'яч та точно поцілив у ворота Андре Онана.

Для 22-річного вінгера це стало четвертою результативною дією у 13 проведених матчах цього сезону АПЛ. Раніше він забив два голи та віддав один асист.