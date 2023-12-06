Англія

Завершилася низка матчів у рамках 15-го туру АПЛ.

Ілля Забарний у матчі з Крістал Пелес, getty images

Ілля Забарний у матчі з Крістал Пелес, getty images

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі здобув перемогу над Брентфордом із рахунком 2:1.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк провів на полі перший тайм, а вже після його заміни "чайки" забили свій переможний гол.

Брайтон — Брентфорд 2:1

Голи: Гросс, 31, Гіншелвуд, 52 — Мбемо, 27 (пен.)

У паралельному матчі Борнмут із українським центральним захисником Іллею Забарним здолав у гостях Крістал Пелес із рахунком 2:0.

Крістал Пелес — Борнмут 0:2

Гол: Сенесі, 25, Мур, 90+1

Фулгем не залишив жодних шансів Ноттінгем Форест, відправивши у його ворота п'ять "сухих" м'ячів.

Фулгем - Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Івобі, 30, Хіменес, 34, 54, Івобі, 74, Керні, 86

Поєдинок проти одного із аутсайдерів АПЛ в особі Шеффілд Юнайтед не був для Ліверпуля легкою прогулянкою.

Гол Вірджіла ван Дейка та забитий м'яч у виконанні Домініка Собослаї під завісу протистояння принесли до активу команди Юргена Клоппа три очки.

Шеффілд Юнайтед — Ліверпуль 0:2

Гол: ван Дейк, 37, Собослаї, 90+5