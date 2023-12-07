Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 грудня 2023 року, 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі обіграв лондонський Челсі.

У цій грі для команди Еріка тен Гага справи могли піти значно легше, якби на самому початку вона відзначилась із пенальті, проте капітан Фернандеш схибив.

Однак незабаром "Червоні дияволи" таки вийшли вперед за рахунком, однак через гольовий пас Михайла Мудрика наприкінці першого тайму рахунок знову був рівним.

Господарі намагались домінувати в другій половині гри й зрештою Мактоміней другим результативним пострілом забезпечив перемогу власній команді.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті в 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Челсі 2:1

Голи: Мактоміней, 19, 69 — Палмер, 45

На 9 хвилині Бруну Фернандеш не реалізував пенальті (воротар).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф (Регілон, 46), Магвайр, Шоу — Амрабат, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Еванс, 90+2) — Гойлунд (Рашфорд, 84).

Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья (Джеймс, 46) — Фернандес, Кайседо — Стерлінг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) — Джексон.

Попередження: Шоу, Гарначо, Далот, Регілон