Англія

Але наступний її суперник має дуже цікаву особливість.

У п’ятнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла перемогла в домашньому матчі проти Манчестер Сіті.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Для команди Унаї Емері ця звитяга на власному полі стала вже 14 за ліком у видовищній успішній серії в рамках чемпіонату.

До цього "леви" долали опір Крістал Пелес (1:0, 3:1), Борнмута (3:0), Ноттінгем Форест (2:0), Ньюкасла (3:0), Фулгема (1:0, 3:1), Тоттенгема (2:1), Брайтона (2:1, 6:1), Евертона (4:0), Вест Гема (4:1) та Лутона (3:1).

Таким чином наступний суперник, який завітає на Вілла Парк, — лондонський Арсенал — може стати п’ятнадцятим невдахою-візитером, що становитиме абсолютний рекорд в 149-річній історії Астон Вілли.

Однак є один дуже цікавий момент. "Каноніри" — остання команда, яка перемагала на цій арені в чемпіонаті серед гостьових колективів.

Сталось це 18 лютого, коли футболісти Мікеля Артети святкували успіх (4:2).

Матч Астон Вілла — Арсенал відбудеться 9 грудня, о 19:30.