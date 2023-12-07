Англія

Чинні чемпіони АПЛ мають суттєві проблеми в атаці.

У п’ятнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті зазнав поразки в гостьовому матчі проти бірмінгемської Астон Вілли.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

За всю гру чинні чемпіони Англії виконали лише два удари в напрямку чужих воріт, обидва з яких були влучними, однак до змін у рахунку не призвели.

Як з’ясували експерти статистики з ресурсу Squawka, такий низький показник за кількістю ударів "містяни" мали вперше під орудою Хосепа Гвардіоли, який працює в клубі з літа 2016 року.

Причому це стосується всіх команд із п’ятірки провідних європейських ліг, які коли-небудь очолював іспанський фахівець.

У той самий час Астон Вілла завдала 22 постріли по воротах Сіті, сім з яких поцілили в площину.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Лутона.