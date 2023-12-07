Англія

Португальський хавбек заявив, що не морочить собі голову майбутнім.

Півзахисник Фулгема Жоау Палінья прокоментував своє майбутнє на тлі чергових чуток про перехід у мюхенську Баварію.

"Я не забиваю собі голову питанням про майбутнє. Я спокійний, я не особливо думаю про те, що буде, я дійсно думаю про ці сім ігор, які у нас попереду, якраз у грудні. Це будуть дуже складні ігри.

Це важливий місяць і для Фулгема, і для мене теж, і це те, на чому я зараз зосереджений. Те, що має відбутися в січні, відбудеться", — наводить слова Паліньї DAZN.

Нинішнього сезону Палінья провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, Палінья міг перебратися до Баварії минулого літа, проте клубам не вистачило часу, щоб домовитися про трансфер 28-річного португальця.