Півзахисник Фулгема не зумів переїхати до Німеччини влітку.
Жоау Палінья, Getty Images
14 листопада 2023, 21:59
Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд прокоментував можливість оформлення зимового трансферу португальського опорного півзахисника Фулгема Жоау Паліньї, передає видання SportBILD.
За словами функціонера, мюнхенці досі зацікавлені у підписанні 28-річного гравця. Він сказав, що у клубі інтенсивно працювали над цією угодою ще влітку, але вона зірвалась в останній день трансферного вікна.
"Звичайно, він все ще на нашому радарі, але ми поки не можемо сказати, що буде далі", — зазначив Фройнд.
У цьому сезоні Палінья вже взяв участь у 12 матчах Фулгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами. Портал transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер Баварії Томас Тухель може розглянути повернення Йосуа Кімміха на позицію правого захисника, якщо взимку клуб підпише нового опорника.