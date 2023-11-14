Німеччина

Півзахисник Фулгема не зумів переїхати до Німеччини влітку.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд прокоментував можливість оформлення зимового трансферу португальського опорного півзахисника Фулгема Жоау Паліньї, передає видання SportBILD.

За словами функціонера, мюнхенці досі зацікавлені у підписанні 28-річного гравця. Він сказав, що у клубі інтенсивно працювали над цією угодою ще влітку, але вона зірвалась в останній день трансферного вікна.

"Звичайно, він все ще на нашому радарі, але ми поки не можемо сказати, що буде далі", — зазначив Фройнд.

У цьому сезоні Палінья вже взяв участь у 12 матчах Фулгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами. Портал transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер Баварії Томас Тухель може розглянути повернення Йосуа Кімміха на позицію правого захисника, якщо взимку клуб підпише нового опорника.