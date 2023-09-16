Німеччина

Крістофер Фройнд — про можливе підписання лідера Фулгема.

Опорний півзахисник та лідер лондонського Фулгема Жоау Палінья в останній день літнього трансферного вікна був за крок від того, щоб стати новим гравцем мюнхенської Баварії, проте цей перехід у підсумку не встигли завершити через брак часу.

Директор Баварія Крістофер Фройнд розповів, чи збираються "червоні" повернутися до ідеї підписання 28-річного португальця.

"Угода з Паліньєю? Зараз ми не думаємо про це, оскільки у нас дійсно хороша команда. Побачимо, що буде в січні", — цитує слова Фройнда журналіст Керрі Гау.

Нагадаємо, раніше Фулгем оголосив про продовження контракту з Жоау Паліньєю до літа 2028 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.