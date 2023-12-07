Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та лондонський Вест Гем.

Тоттенгем та Вест Гем зіграють у лондонському дербі в рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після нічиєї проти Манчестер Сіті (3:3), залучив до стартового складу Ромеро до центру захисту, тоді як Гейб'єрг зіграє в опорній зоні, а Ло Чельсо розташується під нападником.

Девід Моєс, на тлі нічиєї проти Крістал Пелес (1:1), використав із перших хвилин Фабіанські в рамці воріт, тоді як Зума гратиме в центрі оборони.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума, Гейб'єрг — Джонсон, Ло Чельсо, Кулушевські — Сон.

Запасні: Форстер, Емерсон, Доррінгтон, Скіпп, Сарр, Рішарлісон, Хіль, Веліс, Донлі.



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес, Ворд-Прауз — Кудус, Соучек, Пакета — Боуен.