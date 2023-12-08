Англія

Нинішній керманич клубу близький до звільнення.

Іспанець Хулен Лопетегі опинився на радарі Ноттінгем Форест, оскільки у клубі шукають потенційного наступника Стіва Купера, повідомляє видання The Guardian.

Очікується, що нинішній головний тренер Ноттінгем Форест не покине свою посаду до матчу проти Вулвергемптона у суботу, 9 грудня. Проте, його позиція надзвичайно хитка після розгромної поразки від Фулгема (5:0).

Евангелос Марінакіс, власник клубу, серйозно стурбований його станом під керівництвом валлійця. Ноттінгем Форест йде лише на 4 очки вище від зони вильоту.

16 Ноттінгем Форест 15 13 17 Евертон 15 10 18 Лутон Таун 15 9 19 Бернлі 15 7 20 Шеффілд Юнайтед 15 5

У жовтні минулого року клуб підписав новий контракт з Купером після п'яти поразок поспіль. Зараз він знову у центрі уваги вже після чотирьох поспіль програних поєдинків.

Нагадаємо, що Лопетегі, який цікавить Ноттінгем Форест, у серпні звільнили з Вулвергемптона, який він очолював протягом всього 27 матчів. Також вважається, що клуб збереже інтерес до екскерманича Айнтрахта Олівера Гласнера.