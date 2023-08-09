Англія

Тренер буде шукати роботу в іншому клубі.

"Вовки" та Хулен Лопетегі досягли угоди про розторгненя контракту, завершивши дев'ятимісячне перебування іспанця на посаді головного тренера команди - повідомляє офіційний сайт клубу.

Лопетегі приєднався до "Вовків" у листопаді та успішно дозволив їм забезпечити їм прописку у Прем'єр-лізі, однак головний тренер і клуб визнали та прийняли свої розбіжності в думках щодо певних питань і погодилися, що мирне розірвання контракту буде найкращим рішенням для всіх сторін.

Окрім Лопетегі, клуб залишить його команда, що складається з Пабло Санса, Хуана Пейнадо, Оскара Каро, Еду Рубіо, Борха де Альба Алонсо та Даніеля Лопетегі.

Спортивний директор Метт Хоббс сказав: "Від імені всіх у клубі я хотів би подякувати Хулену та його співробітникам за їх відданість і наполегливу роботу під час перебування в нашому клубі. Вони були запрошені з першочерговою метою втримати клуб у Прем'єр-лізі минулого сезону, мети, якої вони досягли.

Хоча ми прагнули разом перейти до нового сезону, загальновідомо, що були розбіжності в думках щодо деяких ключових тем, і всі сторони погодилися, що було б найкраще розлучитися перед новою кампанією.

Після успішної передсезонної підготовки, сповненої наполегливої ​​роботи та хороших виступів, Хулен та його штаб залишають команду у відмінній формі перед відкриттям сезону наступного тижня, що дасть його наступнику найкращу платформу для успіху.

Ми бажаємо йому та його команді удачі в майбутньому, і ми завжди будемо раді їх бачити у Вулвергемптоні" - підсумував він.