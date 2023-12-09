Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 16-го туру чемпіонату Англії, який пройде 9 грудня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Вілла Парк.

СУБОТА, 9 ГРУДНЯ, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вілла Парк став справжньою бірмінгемською фортецею Астон Вілли в період роботи Унаї Емері. 14 поєдинків АПЛ поспіль "леви" не знають, що таке поразка на власному полі. Не знають навіть, що таке нічия. Більше того – останньою командою, яка обігрувала Астон Віллу на її стадіоні, був лондонський Арсенал.

Унаї Емері зараз має від керівництва "левів" повну довіру, яку він так і не отримав свого часу як керманич Арсеналу. Так, тоді й керівництво було здебільшого інше, проте неприємний осад у Емері точно залишився. Як би там не було, але іспанському фахівцю поки що вдається в бірмінгемській команді практично все, включаючи повернення клубу в статус претендентів на єврокубки та їхнього учасника.

Але в Арсеналі за Емері навряд чи сумують – там є свій Мікель Артета, який повернув лондонський клуб не просто до Ліги чемпіонів, а до статусу претендентів на чемпіонський титул. Зараз "каноніри" йдуть на першому рядку, демонструючи нехай не таку ефектну гру, як минулого сезону, але показуючи дуже вражаючі результати.

Звісно, виїзд на Вілла Парк для Арсеналу навряд чи буде простим — тим більше посеред тижня Манчестер Сіті без Родрі заслужено поїхав звідти додому без жодного набраного пункту. Звичайно, виїзд на Вілла Парк для Арсеналу навряд чи буде простим — тим більше посеред тижня Манчестер Сіті без Родрі заслужено поїхав додому без набраного пункту. Але й для Астон Вілли "каноніри" не будуть простим суперником – шість перемог поспіль у всіх турнірах говорять самі за себе.