Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 16-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між ліверпульським Евертоном та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ, 16:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зняття десяти очок, здається, ніяк не вплинуло на психологічний настрій гравців Евертона в негативному ключі. "Іриски" продовжують йти до свого головного завдання зі збереження прописки в англійській першості, і зараз залишається небагато сумнівів, що їм таки вдасться досягти цієї мети.

В останніх п'яти поєдинках АПЛ команда Шона Дайча втрачала очки лише двічі — поразка від Манчестер Юнайтед та нічия з Брайтоном. В іншому ж "іриски" перемогли Крістал Пелес, Ноттінгем Форест і навіть розгромили Ньюкасл Юнайтед, який навіть з наявністю великої кількості кадрових проблем залишався дуже сильним колективом.

Що ж до Челсі, здавалося, що підопічні Маурісіо Почеттіно нарешті знайшли свою гру після дуже вражаючих шоуматчів з Манчестер Сіті, Тоттенгемом, Брайтоном і навіть Арсеналом. Однак свій останній поєдинок проти Манчестер Юнайтед "сині" повністю провалили і зазнали поразки, причому суперник виявився дійсно кращим в ігровому аспекті.

Челсі вкотре підтвердив, що йому не вистачає стабільності. Ну і, звичайно, не забуваємо про кадрові втрати "синіх", які зі старту сезону не дають тренерському штабу Почеттіно повною мірою реалізувати потенціал цієї команди.