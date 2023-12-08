Англія 08 грудня 2023, 15:50 Магвайр — про звання гравця місяця в АПЛ: Ваша любов та підтримка не залишилися непоміченими Англійський центрбек висловився про нагорода найкращого футболіста листопада в АПЛ. Гаррі Магвайр, Premier League 08 грудня 2023, 15:50 Напередодні центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр став найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі. 30-річний англієць поділився враженнями від перемоги в цій номінації. "Я б не досяг цього без моїх партнерів, працівників клубу і вас, вболівальників. Ваша любов та підтримка не залишилися непоміченими, я ціную це", — написав Гаррі Магвайр в своєму Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harry Maguire (@harrymaguire93) Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг став найкращим тренером листопада в АПЛ, тоді як ще один представник "червоних дияволів" Алехандро Гарначо - автором найкращого гола місяця. Люди Гаррі Магвайр Команди Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте