Англія

Англійський центрбек висловився про нагорода найкращого футболіста листопада в АПЛ.

Напередодні центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр став найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі.

30-річний англієць поділився враженнями від перемоги в цій номінації.

"Я б не досяг цього без моїх партнерів, працівників клубу і вас, вболівальників. Ваша любов та підтримка не залишилися непоміченими, я ціную це", — написав Гаррі Магвайр в своєму Instagram.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед