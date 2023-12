Ерік тен Гаг, який очолює Манчестер Юнайтед, був визнаний найкращим тренером АПЛ у листопаді, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Англії.

Протягом місяця манкуніанці здобули 9 очок у трьох поєдинках. Вони святкували звитяги над Фулгемом (0:1), Лутоном (1:0) та Евертоном (0:3). Манчестер Юнайтед був єдиною командою АПЛ, якій вдалося не пропустити жодного м'яча протягом листопада.

