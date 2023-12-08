Англія

Нагородою відзначили не тільки захисника манкуніанців, але і керманича.

Ерік тен Гаг, який очолює Манчестер Юнайтед, був визнаний найкращим тренером АПЛ у листопаді, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Англії.

Протягом місяця манкуніанці здобули 9 очок у трьох поєдинках. Вони святкували звитяги над Фулгемом (0:1), Лутоном (1:0) та Евертоном (0:3). Манчестер Юнайтед був єдиною командою АПЛ, якій вдалося не пропустити жодного м'яча протягом листопада.

Нідерландський спеціаліст виграв цю нагороду втретє у своїй кар'єрі (дві попередні були у вересні 2022 року та лютому 2023-го). Лише сер Алекс Фергюсон вигравав її частіше в якості головного тренера МЮ (27 разів).

Окремо зазначимо, що найкращим гравцем АПЛ у листопаді визнали захисника манкуніанців Гаррі Магвайра.