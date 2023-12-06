Англія

30-річний англієць був надійний в обороні "червоних дияволів", якщо говорити про чемпіонат Англії.

Захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками листопада. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

У боротьбі за нагороду 30-річний англієць випередив Рахіма Стерлінга (Челсі), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ентоні Гордона (Ньюкасл), Маркуса Таверньє (Борнмут) та Томаса Камінські (Лутон).

Минулого місяця Магвайр відіграв три поєдинки у чемпіонаті Англії, в яких Манчестер Юнайтед здобув три перемоги і жодного разу не пропустив.

Після 14 турів МЮ набрав 24 очки та посідає сьоме місце в АПЛ.

Свій наступний матч команда Еріка тен Гага проведе проти Челсі. Гра відбудеться сьогодні, 6 грудня, о 22:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.