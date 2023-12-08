Аргентинський талант забив неймовірний м'яч у ворота Евертона.
Алехандро Гарначо, АПЛ
08 грудня 2023, 15:11
Англійська Прем'єр-ліга продовжує підбивати підсумки минулого місяця та оголосила ім'я автора найкращого гола в АПЛ у листопаді 2023 року.
Ним очікувано став молодий вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, який забив неймовірний гол "ножицями" у ворота Евертона у рамках 13-го туру (3:0).
"Я не можу повірити, якщо чесно. Я не бачив, як я забив. Я просто прислухався до натовпу і сказав: "Боже мій". Це тільки листопад, але, мабуть, це один із голів сезону", — цитує слова Гарначо офіційний сайт АПЛ.
ВІДЕО ГОЛА АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО:
Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг став найкращим тренером листопада в АПЛ, тоді як ще один представник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр — найкращим гравцем.