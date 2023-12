Англійська Прем'єр-ліга продовжує підбивати підсумки минулого місяця та оголосила ім'я автора найкращого гола в АПЛ у листопаді 2023 року.

Ним очікувано став молодий вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, який забив неймовірний гол "ножицями" у ворота Евертона у рамках 13-го туру (3:0).

"Я не можу повірити, якщо чесно. Я не бачив, як я забив. Я просто прислухався до натовпу і сказав: "Боже мій". Це тільки листопад, але, мабуть, це один із голів сезону", — цитує слова Гарначо офіційний сайт АПЛ.

ВІДЕО ГОЛА АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО:

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿



And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5