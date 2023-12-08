Англія

Невтішна статистика для "шпор".

Лондонський Тоттенхем лідирує серед команд з топ-7 ліг Європи за втраченими очками у матчах, в яких "шпори" вели у рахунку. Таку інформацію надає статистичний портал Squawka.

Команда з північного Лондона втратили найбільше пунктів, а саме 16, у матчах де забивала першими у поточному національному чемпіонаті серед клубів топ-7 європейських ліг.

Вчора, "шпори" ведучи у рахунку програли в лондонському дербі Вест Гему (1:2).