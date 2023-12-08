Англія

Чотири матчі "Сіті" не виграє в АПЛ.

Напередодні матчу 16-го туру АПЛ між Лутон Таун та Манчестер Сіті, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить MEN.

"В клубі всі знають, що ми можемо пропустити Лігу чемпіонів наступного сезону. Нам треба старанно працювати. Нам потрібно зібратися. Треба якнайшвидше усвідомити проблему і тоді ми швидше впораємося з цим. В іншому випадку нічого не зміниться. Наступного сезону все буде так само.

Наразі лише грудень, навіть перше коло не завершено, попереду багато матчів, щоб виправити ситуацію.