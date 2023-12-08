Чотири матчі "Сіті" не виграє в АПЛ.
Пеп, Getty Images
08 грудня 2023, 21:43
Напередодні матчу 16-го туру АПЛ між Лутон Таун та Манчестер Сіті, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить MEN.
"В клубі всі знають, що ми можемо пропустити Лігу чемпіонів наступного сезону. Нам треба старанно працювати. Нам потрібно зібратися. Треба якнайшвидше усвідомити проблему і тоді ми швидше впораємося з цим. В іншому випадку нічого не зміниться. Наступного сезону все буде так само.
Наразі лише грудень, навіть перше коло не завершено, попереду багато матчів, щоб виправити ситуацію.
Клуб потребував цього. Місяць тому я думав про те, що клубу потрібне потрясіння. У цьому можуть допомогти погані результати. Я говорю лише про погані результати, які покажуть, наскільки важко досягти того, чого ми досягли. Тільки вони дають це зрозуміти.
Я бачу голод у суперників. Щоби він з'явився і в нас, потрібно програти. Однак проблема в тому, що ти поступаючись програєш цілі турніри", — заявив іспанський фахівець.