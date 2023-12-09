Англія

"Шпори" у кризі.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився стосовно останніх результатів його команди. Цитує австралійця The Standard.

"Я вже багато разів був у подібній ситуації, тому я маю перевагу у вигляді досвіду і я однозначно знаю, що нам потрібно робити.

Але для багатьох моїх хлопців це відбувається вперше. Я завжди пам'ятаю про це. У першому сезоні в клубі ти завжди стикаєшся з проблемами. Гравці мають подивитись на цю ситуацію з іншого боку: "Добре, ми це пережили. Це не вбило нас, ми все ще йдемо вперед, ми, як і раніше, живі". Нам потрібно відштовхуватися від таких думок", — сказав головний тренер "шпор".