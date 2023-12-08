Англія 08 грудня 2023, 18:15 Тоттенгем встановив антирекорд АПЛ Цікавий статистичний показник. Getty Images 08 грудня 2023, 18:15 Тоттенгем у матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Вест Гему (1:2), ведучи у рахунку по ходу зустрічі. Як повідомляє Opta, "шпори" вели з рахунком 1:0 у п'яти матчах поспіль в рамках англійської першості і у всіх п'яти випадках втрачали очки – це найгірша серія в історії АПЛ. Раніше повідомлялося про ще один невтішний статистичний показник Тоттенгема. Команди Тоттенгем Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте