Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Ілля Забарний, getty images
09 грудня 2023, 16:19
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 16 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Борнмут.
У складі гостей з перших хвилин вийде український захисник Ілля Забарний, а Ерік Тен Гаг, своєю чергою, довірив місце в складі Антоні Марсьялю та Серхіо Регілону.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Шоу, Регілон — Амрабат, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Марсьяль
Запасні: Баїндир, Варан, Ван-Біссака, Еванс, Пеллістрі, ван де Бек, Мейну, Рашфорд, Гойлунд
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке
Запасні: Траверс, Мефам, Кілкенні, Біллінг, Брукс, Ротвелл, Уаттара, Сіністерра, Мур
Нагадаємо, що початок гри Манчестер Юнайтед — Борнмут заплановано на 17:00. Стежте за подіями матчу в нашій текстовій онлайн-трансляції.