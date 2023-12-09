Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 14:30.
Крістал Пелес — Ліверпуль, getty images
09 грудня 2023, 17:20
У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Крістал Пелес поступився Ліверпулю.
Мінімально поступаючись в рахунку, команді Юргена Клоппа вдалося змінити рахунок на свою користь після вилучення Аю в таборі суперника.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль в 16 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Крістал Пелес — Ліверпуль 1:2
Голи: Матета, 57 (пен.) — Салах, 76, Елліотт, 90+1
Попередження: Ворд, 37, Аю, 60, Лерма, 64, Річардс, 71, Андерсен, 90+8, Ахамада, 90+12 — Гомес, 90+9, Діас, 90+10
Вилучення: Аю, 75 (друга жовта картка)
Крістал Пелес: Джонстон (Меттьюз, 87) — Клайн, Андерсен, Геї, Ворд — Річардс, Лерма (Олісе, 68), Г'юз (Озо, 90+6) — Аю, Едуар (Матета, 46), Шлупп (Ахамада, 84)
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса (Конате, 57), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Джонс, 74), Ендо (Гомес, 46), Гравенберх (Гакпо, 57) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 74), Діас