У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Борнмута на Олд Траффорд.

Команда Еріка тен Гага пропустила у свої ворота три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Соланке, Біллінг та Сенесі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут в 16 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3
Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Шоу (Еванс, 79), Регілон — Амрабат, Мактоміней — Антоні (Пеллістрі, 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд, 79) — Марсьяль (Гойлунд, 56)

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук (Ротвелл, 88), Крісті — Семеньйо (Біллінг, 58), Клюйверт (Сіністерра, 71), Таверньє (Уаттара, 88) — Соланке

Попередження: Регілон, Фернандеш, Гойлунд — Таверньє