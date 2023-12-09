Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 17:00.
Манчестер Юнайтед — Борнмут, getty images
09 грудня 2023, 19:42
У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Борнмута на Олд Траффорд.
Команда Еріка тен Гага пропустила у свої ворота три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Соланке, Біллінг та Сенесі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут в 16 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3
Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Шоу (Еванс, 79), Регілон — Амрабат, Мактоміней — Антоні (Пеллістрі, 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд, 79) — Марсьяль (Гойлунд, 56)
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук (Ротвелл, 88), Крісті — Семеньйо (Біллінг, 58), Клюйверт (Сіністерра, 71), Таверньє (Уаттара, 88) — Соланке
Попередження: Регілон, Фернандеш, Гойлунд — Таверньє