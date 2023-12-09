Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг розчарований поразкою своєї команди у грі проти Борнмута (0:3).

"Як команда, ми недостатньо хороші для того, щоб бути стабільними. Щоб виправити це, треба працювати.

Ми повинні стати жорсткішими, повинні бути готові до гри із самого початку. Я у п'ятницю казав, що в цій лізі не можна показувати гру не найвищого рівня, бо інакше тебе вб'ють. Це у перші п'ять хвилин і сталося. Ви полегшуєте супернику життя, він опиняється в ідеальних умовах.

Я розчарований і роздратований, звичайно. Я чекав чогось іншого", — наводить слова тен Гага The Athletic.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Юнайтед – Борнмут.