Наставник дав свій коментар.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
09 грудня 2023, 21:59
Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг розчарований поразкою своєї команди у грі проти Борнмута (0:3).
"Як команда, ми недостатньо хороші для того, щоб бути стабільними. Щоб виправити це, треба працювати.
Ми повинні стати жорсткішими, повинні бути готові до гри із самого початку. Я у п'ятницю казав, що в цій лізі не можна показувати гру не найвищого рівня, бо інакше тебе вб'ють. Це у перші п'ять хвилин і сталося. Ви полегшуєте супернику життя, він опиняється в ідеальних умовах.
Я розчарований і роздратований, звичайно. Я чекав чогось іншого", — наводить слова тен Гага The Athletic.
На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Юнайтед – Борнмут.