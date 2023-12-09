Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 19:30.
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09 грудня 2023, 22:23
Астон Вілла мінімально здолала Арсенал та продовжила переможну домашню серію.
Лише за один тиждень команда Унаї Емері здолала чинного чемпіона та лідера турнірної таблиці перед початком шістнадцятого туру.
Огляд матчу:
Астон Вілла — Арсенал 1:0
Гол: Макгінн, 7
Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 66), Дієго Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 78) — Бейлі (Діабі, 46), Камара (Дендонкер, 66), Дуглас Луїс, Макгінн — Тілеманс (Ремзі, 56) — Воткінс.
Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Нельсон, 90+3) — Райс, Едегор, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Троссар, 70).
Попередження: Дінь, Дуглас Луїс, Макгінн, Дієго Карлос — Зінченко, Райс.