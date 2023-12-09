Астон Вілла мінімально здолала Арсенал та продовжила переможну домашню серію. 

Лише за один тиждень команда Унаї Емері здолала чинного чемпіона та лідера турнірної таблиці перед початком шістнадцятого туру. 

Огляд матчу

Астон Вілла — Арсенал 1:0
Гол: Макгінн, 7

Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 66), Дієго Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 78) — Бейлі (Діабі, 46), Камара (Дендонкер, 66), Дуглас Луїс, Макгінн — Тілеманс (Ремзі, 56) — Воткінс.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Нельсон, 90+3) — Райс, Едегор, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Троссар, 70).

Попередження: Дінь, Дуглас Луїс, Макгінн, Дієго Карлос — Зінченко, Райс.