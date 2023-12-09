Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом (1:0).

"Відчуваю себе дуже, дуже добре, я щасливий. Ми на одній хвилі з уболівальниками, і ця позитивна енергія нам передається. Сьогодні нам це було необхідно, бо ми були втомлені після матчу в середу.

Ми говорили про те, що необхідно провести проти Сіті та Арсеналу сухі матчі, і вражає, що нам це вдалося.

Ми хочемо бути в першій вісімці, але цього багато хто хоче. Ми битимемося за те, щоб входити до цієї групи", — наводить слова Емері ВВС.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Арсенал.