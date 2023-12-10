Англія

В Манчестері все ще сумують за видатним шотландцем.

В рамках 16-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд крупно програв Борнмуту Забарного (0:3).

Як зазначає статистичний портал Squawka, ця поразка стала 35-ю "домашньою" після відходу на пенсію сіра Алекса Фергюсона. За 21 сезон в АПЛ під керівництвом шотландця МЮ поступився на Олд Траффорд 34 рази.

Наразі, Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ та має мізерні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.