Англія

Стали відомі склади команд на гру АПЛ.

В рамках поєдинку 16 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі зіграє на виїзді проти Евертона.

Місце в стартовому складі отримали обидва українські футболісти: Михайло Мудрик та Віталій Миколенко. Також відзначимо, що в складі лондонців з перших хвилин зіграє Броя.

Евертон: Пікфорд — Янг, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує — Гаррісон, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Годфрі, Онана, Данжума, Бету, Шерміті, Доббін

Челсі: Санчес — Джеймс, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя

Запасні: Петрович, Колвілл, Маатсен, Гілкріст, Сілва, Матос, Джексон, Стерлінг

Нагадаємо, початок матчу Евертон — Челсі заплановано на 16:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.