Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Ньюкасл.

Лондонський Тоттенгем зіграє домашній матч проти Ньюкасла в рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після поразки від Вест Гема в дербі (1:2), залучив до стартового складу Сарра до опорної зони, тоді як Рішарлісон зіграє ліворуч у півзахисті.

Едді Гау, на тлі поразки від Евертона (0:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума, Сарр — Кулушевські, Джонсон, Рішарлісон — Сон.

Запасні: Форстер, Емерсон, Доррінгтон, Скіпп, Гейб'єрг, Ло Чельсо, Хіль, Веліс, Донлі.



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Лівраменто — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон.