Англія

Можуть відбутися зміни у англійському футболі.

Клуби англійської Прем'єр-ліги проголосували за те, щоб обмежити амортизацію нових контрактів максимум на п'ять років - повідомляє журналіст Давід Орнштейн.

Амортизація не нараховуватиметься заднім числом, а чемпіонат буде відповідати введеному правилу УЄФА.

За інформацією джерела, за проголосували 15 клубів Прем'єр-ліги, включаючи лондонський Челсі. Два клуби голосували проти зміни, ще три команди утрималися.

Зазначається, що контракти, як і раніше, можуть бути будь-якої довжини. У заяві додається, що команди також проголосували за те, щоб дозволити керівництву Прем'єр-ліги забороняти клубу реєструвати більше гравців у ситуаціях, коли вони мають борг за трансфер перед іншою стороною Прем'єр-ліги або Англійської футбольної ліги (EFL), доки цей непогашений платіж не буде виплачено. Клуб-порушник також може заплатити непогашену суму вирахуванням з його частки призових грошей від ліги.