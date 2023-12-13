Англія

Легендарний тренер пішов із клубу, а вслід за ним "пішли" й результати.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед завершив для себе сезон єврокубків через поразку на власному полі від мюнхенської Баварії.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей негативний результат став причиною для вильоту "Червоних дияволів" із головного клубного європейського змагання, оскільки вони посіли останнє місце в квартеті A, де також брали участь датський Копенгаген та турецький Галатасарай.

Подібний сумний досвід Юнайтед за останні роки переживає вже не вперше — це був третій виліт на цьому етапі за підсумками семи останніх семи сезонів клубу в цьому турнірі після завершення каденції сера Алекса Фергюсона на посаді головного тренера.

Легендарний шотландець натомість мав таку саму кількість вильотів із Ліги чемпіонів за 18 сезонів, коли очолював клуб.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе на Енфілді в гостях у Ліверпуля в рамках англійської Прем’єр-ліги.