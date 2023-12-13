Англія

У клубі розраховують на свого найкращого бомбардира.

Вулвергемптон домовився про нову угоду для центрального нападника Хвана Хі Чхана, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Оновлений контракт 27-річного гравця з Південної Кореї буде розраховано до липня 2028 року. Він також включатиме опцію продовження ще на сезон.

Нова угода поставить Хвана на один рівень з найбільш високооплачуваними гравцями Вулвз.

У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 17 матчах Вулвергемптона у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 2 асистами.