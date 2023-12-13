У клубі розраховують на свого найкращого бомбардира.
Хван Хі Чхан, Getty Images
13 грудня 2023, 16:59
Вулвергемптон домовився про нову угоду для центрального нападника Хвана Хі Чхана, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Оновлений контракт 27-річного гравця з Південної Кореї буде розраховано до липня 2028 року. Він також включатиме опцію продовження ще на сезон.
Нова угода поставить Хвана на один рівень з найбільш високооплачуваними гравцями Вулвз.
У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 17 матчах Вулвергемптона у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 2 асистами.