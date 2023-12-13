Англія

Еквадорський хавбек висловився про свою поточну форму.

Опорний півзахисник лондонского Челсі Мойзес Кайседо розповів про очікування, які він наразі не виправдовує після свого трансфера з Брайтона минулого літа.

"Старий Мойзес повернеться, продовжуватиме тріумфувати та дарувати багато радості Челсі.

Я зберігаю спокій, тому що знав, що такі моменти настануть, і мені потрібно залишатися морально сильним. Почеттіно завжди мене підтримував", — цитує слова Мойзеса Кайседо журналіст Джеймі Месіас.

Нагадаємо, Мойзес Кайседо перейшов із Брайтона за Челсі за 116 мільйонів євро.

У поточному сезоні еквадорський хавбек провів 17 поєдинків за "синіх" у всіх турнірах, в яких він заробив чотири попередження.