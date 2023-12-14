31-річний футболіст продовжить кар'єру у складі "дачників".
БЕРНД ЛЕНО, GETTY IMAGES
14 грудня 2023, 19:26
Бернд Лено підписав новий контракт із Фулгемом, повідомив офіційний сайт англійської команди.
Угода розрахована до літа 2027 з опцією продовження на один сезон.
"Відчуваю, що у мене попереду ще багато хороших років, і я сподіваюся, що зможу віддячити клубу, вболівальникам, команді, і ми зможемо досягти ще більшого успіху", — сказав Лено.
Цього сезону Лено провів 16 матчів за Фулгем: на його рахунку 5 сухих матчів.