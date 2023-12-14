Англія

31-річний футболіст продовжить кар'єру у складі "дачників".

Бернд Лено підписав новий контракт із Фулгемом, повідомив офіційний сайт англійської команди.

Угода розрахована до літа 2027 з опцією продовження на один сезон.

"Відчуваю, що у мене попереду ще багато хороших років, і я сподіваюся, що зможу віддячити клубу, вболівальникам, команді, і ми зможемо досягти ще більшого успіху", — сказав Лено.

Цього сезону Лено провів 16 матчів за Фулгем: на його рахунку 5 сухих матчів.